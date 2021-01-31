РИАМО - 31 янв. В Сети в тренд вышли на безглютеновые диеты, но это новомодное увлечение может привести к дефициту полезных микроэлементов и витаминов, сообщает Nation News.

«Глютен содержится в большинстве круп, муке, хлебобулочных и макаронных изделиях. Его могут использовать как пищевую добавку в производстве колбасы, крабовых палочек, а также томатной пасты, кетчупов и даже конфет», — сказала эндокринолог Елена Евдокимова.

Она отметила, что самостоятельно определить непереносимость глютена невозможно. Для этого следует обратиться в лабораторию и определить наличие или отсутствие особых биомаркеров в крови.

По ее словам, непереносимость глютена у людей встречается редко.

Как правило, непереносимость глютена сопровождается повреждением слизистой оболочки тонкой кишки, ее воспалением, потерей ворсинок кишечника и нарушением всасывания пищевых веществ.

Она подчеркнула, что самостоятельная постановка диагноза глютеновой непереносимости может привести к тому, что люди пропустят такие серьезные заболевания, как болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника или язву, симптомы которых схожи с реакцией организма на глютен.​