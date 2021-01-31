РИАМО - 31 янв. Российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что занимался измерением очереди в первый «Макдоналдса» в СССР в 1991 году по согласованию с Книгой рекордов Гиннесса, сообщает Nation News.

Первый американский ресторан быстрого питания «Макдоналдс» открылся в СССР 31 января 1990 года.

«Я был среди тех, кто первым переступил порог «Макдоналдса», когда открылись двери. Мы обалдели: сколько хватало глаз, была бесконечная сеть совершенно свободных прилавков с кассами, готовых принять посетителей. В СССР до 90-го года никто никогда не видел, чтобы продуктовый прилавок был свободным. Можно было подходить и заказывать что угодно», — сказал Дибров.

Он вспомнил, как тысячи молодых ребят и девушек вскинули руки вверх и закричали, как их учили на занятиях полгода: «Свободная касса!».

В день открытия ресторан посетили более 30 тысяч человек, а очередь вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой длинной в истории. К открытию ресторана быстрого питания она насчитывала около 5 тысяч человек.

«Образовалась новая профессия для юношей 12-13 лет. Они подходили к хвосту очереди, начинавшейся от самого метро «Пушкинская», и спрашивали: «Вам без очереди взять?». Они занимали очередь с утра, это была честная работа. «Макдоналдс» уровнял всех — пройти по блату было нельзя. Множество съемочных и монтажных смен мы выжили только благодаря этим детям», — добавил телеведущий.

Он уточнил, что из этих предприимчивых детей потом выросли успешные бизнесмены.​