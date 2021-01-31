РИАМО - 31 янв. В Московской области нейросеть учится выявлять водителей и пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности, пока система работает в тестовом режиме, сообщил заместитель гендиректора, операционный директор «МВС Груп» (оператора систем фотовидеофиксации в Подмосковье) Михаил Родионов.

«Камера фиксирует переднюю часть автомобиля – водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности. Мы отбираем материалы, где четко видно нарушение – ремень не пристегнут. Он должен быть хорошо различим на фоне одежды водителя или пассажира. И показываем такие материалы нейросети, которая «учится» отличать нарушителей», – пояснил Родионов в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что не нужно будет устанавливать дополнительные камеры, которые будут настроены только на выявление непристегнутых ремней безопасности, для этого в работающих комплексах фотовидеофиксации нужно только обновить программное обеспечение.

По его словам, камеры устанавливаются на дорогах в тех местах, где есть очаг аварийности и где следует более тщательно следить за соблюдением ПДД.

Специалист отметил, что штрафы за непристегнутый ремень приходить не будут до полной отладки системы и ее ввода в строй.

«Мы не экспериментируем на людях, поэтому пока штрафы за это нарушение, зафиксированное нашими камерами, приходить не будут. Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях», – подчеркнул Родионов.

Он добавил, что на завершение «обучения» нейросети в Подмосковье может уйти несколько месяцев.