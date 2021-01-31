РИАМО - 31 янв. Жители РФ считают, что самый деструктивный и опасный тип служебного романа - отношения между начальником и подчиненным, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Соответствующий опрос провели аналитики сервиса SuperJob. В результате выяснилось, что любовные интриги между сотрудниками и руководителями негативно отражаются на результатах компании. Об этом заявили 65% менеджеров по персоналу», - говорится в сообщении.

51% опрошенных работодателей не одобряет романтические отношения между сотрудниками одного уровня.

Еще 24% респондентов не видят ничего негативного в служебных романах среди подчиненных. Отношения между руководителем и подчиненным одобряют только 13% опрошенных.​