РИАМО - 31 янв. Биатлонисты из РФ не выиграли ни одной золотой медали на чемпионате Европы, это случилось впервые с 1995 года, сообщает Газета.ru.

«На континентальных первенствах в 2000, 2001, 2006 и 2007 годах сборная России также не завоевала ни одной медали высшего достоинства, однако золото завоевывали юниоры», - говорится в сообщении.

Турнир в 2021 году прошел в польском городе Душники-Здруй.

В этом году на чемпионате Европы серебряную медаль завоевал Карим Халили в спринте, бронзовые медали выиграли Анастасия Шевченко в спринте и Лариса Куклина — в индивидуальной гонке. Кроме того, бронза у Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева в сингл-миксте.​