РИАМО - 31 янв. Спасательные подразделения «Мособлпожспаса» обследовали 62 водоема в Подмосковье, на некоторых из них выявлен тонкий лед, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«По результатам проверки толщина льда на водоемах Московской области варьируется от 0 до 50 сантиметров, средняя толщина льда составляет около 25 сантиметров», - говорится в сообщении.

Максимальная толщина льда выявлена на Мишутинском и Лесном озерах, а также на пруду пилорамы в Сергиевом Посаде, она составила 50 сантиметров.

Толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 сантиметров на реке Лопасне в Чехове, реке Оке в Серпухове, Кашире, Озерах, Луховицах, Коломне и Ступине, Москве-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, реке Коломенке в Коломне, реке Клязьме в Богородском округе и Орехово-Зуеве.

Кроме того, опасный лед выявили на реке Яузе в Мытищах, реке Вохонке в Павловском Посаде, река Волге в Дубне, реке Пехорке в Балашихе, реке Пахре в Подольске, реке Нахабинке в Красногорске, реке Нерской, озере Островном и Светлом в Воскресенске, Шатурской группе озер в Рошале, Егорьевской группе озер в Егорьевске.

Каждый день спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» замеряют толщину льда на водоемах региона, а также проводят профилактические беседы с любителями зимней рыбалки и активного отдыха, напоминая о правилах безопасного поведения на льду.

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