РИАМО - 1 фев. В стране с понедельника проиндексировали ряд социальных пособий, их повысили на 4,9%, сообщается на сайте российского правительства.

«Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми», - уточняется в материале.

Например, российским семьям проиндексируют единовременное пособие при рождении малыша и пособие по уходу за ребенком, которое выплачивают каждый месяц. Кроме того, увеличатся единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизациях на ранних сроках беременности, и при передаче малыша на воспитание в семью.

С 2018 года в РФ действует единый порядок индексации соцвыплат. Их индексируют каждый год с 1 февраля, при этом исходят из фактического индекса потребительских цен за минувший год.​