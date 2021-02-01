РИАМО - 1 фев. С понедельника в России увеличился размер платы в государственной системе «Платон», теперь он составляет 2,34 рубля за километр, сообщается на сайте «Росавтодора».

Перерасчет произведен в рамках ежегодной индексации тарифа. Ранее он составлял 2,20 рубля за километр пробега.

«Свыше 617 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировали в государственной системе «Платон» более 1,42 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям», - говорится в сообщении.

За счет платы данному тарифу в Федеральный дорожный фонд потупило свыше 126 миллиардов рублей.

В 2020-2022 годах полученные за проезд большегрузов деньги направляются на капремонт федеральных дорог. В частности, в 23 субъектах страны трассы расширяют с двух до четырех полос (600 километров дорог), а в 44 регионах России проводят капремонт более 100 мостов и путепроводов.