РИАМО - 1 фев. Проститься с народным артистом СССР Василием Лановым можно будет в понедельник в Театре Вахтангова в Москве, сообщается на сайте театра.

Прощание пройдет с 10:00 до 12:00.

«Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище», - говорится в сообщении.

В январе актер заразился Covid-19, его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко. Затем Ланового перевели в реанимацию. Артист скончался 28 января, ему было 87 лет.

Он сыграл роли во множествен фильмов. Среди них он больше всего известен зрителям по картинам «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина», «Барышня-крестьянка». Также Лановой сыграл множество ролей на театральных сценах, озвучивал радиоспектакли.

В 2004 году он выпустил автобиографическую книгу «Летят за днями дни…».

Кроме того, Лановой был награжден орденом «Звезда Отечества», орденом «За рыцарство» Международного консультативного комитета организаций офицеров «За большой вклад в поддержку ветеранов и воспитание молодежи», орденом Александра Невского и другими.