РИАМО - 31 янв. Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о последствиях от похудения с помощью кето-диеты, сообщает Nation News.

«Доктор отметил, что эффективность такого способа сбросить лишний вес не особо выше остальных диет. При этом последствия после кето-диеты могут быть крайне нежелательны и опасны», - говорится в сообщении.

При такой диете люди питаются только жиром и небольшим количество белка, полностью отказавшись от углеводов.

Мясников подчеркнул, что такое питание может стать причиной появления симптомов, похожих на простудные. Может появиться ломота во всем теле, озноб, усталость, мышечная слабость, чувство тревоги, бессонница. Кроме того, могут появиться проблемы с работой сердца и кишечника, а также неврологические осложнения.