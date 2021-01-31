РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Представители администрации Подольска проконтролировали капремонт по утеплению фасадов в двух домах микрорайона Львовский, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Территориальным отделом в микрорайоне Львовский совместно с подрядной организацией осуществлен мониторинг работ, проводимых в рамках программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, по утеплению фасадов многоквартирных жилых домов №3 по Садовому проезду, а также №7 по улице Садовая»,- говорится в сообщении.

Также ранее проводился мониторинг работоспособности уличного освещения на территории микрорайона.