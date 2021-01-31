РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали призовые места на турнире по АРБ памяти героя России Александра Прохоренко, говорится в сообщении спорткомитета администрации Люберец.

30 января в Таманской дивизии прошел Межрегиональный турнир по АРБ памяти Героя России Александра Прохоренко. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из Севастополя, Магнитогорска, Перми, Воронежа, Ярославля, Москвы.

«Наши Люберцы и гимназию 41 представляли 10 спортсменов. Результат: Вадим Галитров - 1 место, Глеб Сальников - 1 место, Тигран Саргсян - 2 место, Максим Архипов - 2 место, Артем Кузнецов - 3 место, Тимофей Филяков - 3 место, Артем Котенко - 3 место, Хасан Исмаилов - 3 место», - говорится в сообщении.