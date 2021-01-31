РИАМО - 31 янв. Депутаты Государственной думы РФ считают, что власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ) для защиты пенсионных накоплений граждан, передает Федеральное агентство новостей.

Парламентарии уверены, что государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе. Они считают, что нужно отменить правило пяти лет, по которому граждане лишаются доходов от инвестирования пенсионных накоплений.

«Это позволит закрыть лазейку для мошенников из НПФ, уверен глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он считает несправедливым предложение Минтруда обязать фонды восстанавливать финансовые потери россиян», - говорится в сообщении.

Он полагает, что воспользоваться правом вернуть доходы от своих пенсионных накоплений может небольшое количество граждан, потому что это очень долгий процесс.

Также некоторые россияне не очень хорошо разбираются в вопросах права и финансов, чтобы выявить, где и на какую сумму их могли обмануть.