РИАМО - 31 янв. Возгорание произошло в квартире жилого дома на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 15:00 в воскресенье. Возгорание случилось по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 197/2, квартира 26.

«В 15:38 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в квартире принимали участие 17 человек и 4 единицы техники.

За минувшие сутки в Подмосковье случилось 33 пожара.

В МЧС напоминают, что если случился пожар, главное - как можно скорее вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, нужно его обесточить, если вспыхнул телевизор - выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрический щиток.