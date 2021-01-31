РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Подольские хоккеисты из команд «Русич» и «Родина» сыграют в воскресенье в рамках первенства городского округа, сообщается в группе «Подольск город спорта! Спортивный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье в Подольске стартует открытое первенство Подольска - 2021 по хоккею. В первом туре нашими соперниками (хоккейного клуба «Русич» - ред.) станут хоккеисты из команды «Родина», - говорится в сообщении.

Игра начнется в 21:45 на льду МСА «Витязь».

Хоккейных болельщиков ждут на всех матчах чемпионата городского округа.