РИАМО - 31 янв. В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево и подмосковном Жуковском вечером в воскресенье отменили и задержали 55 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово задержали 19 рейсов, еще один отменили. В воздушной гавани Внуково задержаны пять рейсов, четыре отменены. В Шереметьеве три рейса задержали, а 21 отменили.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержан один и отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гололедицы. Еще Подмосковье местами также ожидается метель и снег.