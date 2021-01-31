РИАМО - 31 янв. Все парковочное пространство в центре Москвы планируют открыть к 06:00 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 6 утра парковка будет снова доступна», - говорится в сообщении.

Ранее по требованию полиции были введены ограничения на парковку на Моховой улице, Охотном ряду, в Театральном и Китайгородском проезде, на Новой площади, Москворецкой и Кремлевской набережных.

На улицах установили соответствующие знаки.