РИАМО - 31 янв. В столице сняли ограничения на движение маршрутов наземного общественного транспорта, которые вводили из-за проведения несанкционированной акции, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

С утра воскресенья на центральных улицах города поменялась схема движения общественного транспорта, так как часть дорог была перекрыта. Такие ограничения ввели из-за несогласованной акции, которая прошла днем в столице.

Также движение пассажирского транспорта в воскресенье было осложнено выходившими на дорогу участниками несогласованного мероприятия.

Всего в несанкционированной акции приняли участие около 2 тысячи человек.

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