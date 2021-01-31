РИАМО - 31 янв. В ближайшие 2-3 часа с сохранением до 10:00 1 февраля местами по столице прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений», - говорится в сообщении.

Также автолюбителям посоветовали парковать свою машину вдали от деревьев.

Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит укрываться от непогоды под деревьями.

Москвичам напомнили, что в непогоду не следует оставлять детей без присмотра, а также нужно быть внимательными и осторожными.

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