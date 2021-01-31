РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Подольские юнармейцы выиграли серебряные медали в военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой - 2021», сообщил «РИАМО в Подольске» начальник местного штаба ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников.

В Подольске на базе «Дома Юнармии» в Быковской школе 30 января прошла третья открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой - 2021». В ней приняли участие 67 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов из Подмосковья. Они соревновались в семи дисциплинах, среди которых разборка, сборка автомата Калашникова, историческая викторина, имитационная стрельба из автомата Калашникова, преодоление полосы препятствий.

«В результате упорной борьбы третье общекомандное место заняли команды «Авангард» - городской округ Лосино-Петровский и «Воин» - городской округ Воскресенск. Второе общекомандное место – «Молодая гвардия» МУ «Дворец молодежи» Подольска, а первое общекомандное место – «Крепость» Можайский городской округ», - сказал Лукошников.

Отдельным зачетом оценивалась лыжная эстафета 4 по 200 метров, посвященная 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Третье общекомандное место заняла команда «Патриот» (Раменский округ), второе – «Юнармейский отряд имени Героя Советского Союза Егорова» (Солнечногорск), первое – «Разведчики» (Домодедово).

Победители и призеры игры награждены макетами автомата Калашникова и пневматическими винтовками, а также памятными кубками и грамотами.