РИАМО - 31 янв. Жителей Московской области предупредили о снеге и метели, которые могут обрушиться на регион в ближайшие часы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В ближайшие 2-3 часа местами по Московской области ожидается юго-западный ветер - 12-17 метров в секунду, снег и метель, гололедица», - говорится в сообщении.

Также в Подмосковье прогнозируется гололедица. Непогода сохранится в Московской области до 10 часов 1 февраля.

В Московском регионе за воскресенье может выпасть порядка 10% от месячной нормы осадков.

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