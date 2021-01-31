РИАМО - 31 янв. Заявки начали принимать на подмосковный конкурс «Театральный поединок», который призван помочь молодежи в творческом росте, сообщается в Instagram-аккаунте министерства культуры Московской области.

Проект дает возможность юным актерам продемонстрировать свои способности и знакомит их с принципами профессионального развития на тренингах по импровизации.

«Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо пройти заочный конкурсный этап: заполнить заявку, снять и отправить видеовизитку от коллектива», - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут детские школы искусств и творческие коллективы Московской области. Прием заявок продлится до 8 февраля включительно.

Конкурс по актерской импровизации также проходил в Московской области в 2020 году.

Проект организован министерством культуры Московской области и государственным учреждением культуры Подмосковья «Центр культурных инициатив».

Как утоняется на сайте конкурса, подать заявку на участие в проекте «Театральный поединок» можно через систему МСЭД учреждения дополнительного образования.