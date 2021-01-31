РИАМО - 31 янв. Машина загорелась в Вознесенском переулке в столице, ее оперативно потушили, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании машины по адресу: переулок Вознесенский, дом 20, строение 2, поступило в 14:21 воскресенья.

«Спустя 1,5 минуты пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия. В 14:30 пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в машине с заведенным двигателем случилось короткое замыкание, именно оно привело к пожару.

В результате данного инцидента никто не пострадал.