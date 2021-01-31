РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Рабочие восстановили уличное освещение у автобусной остановки в микрорайоне Климовск городского округа Подольск по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающий уличный фонарь в микрорайоне Климовск. Он отметил, что фонарь не работает на улице Заводская, у автобусной остановки.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге в микрорайоне Климовск. Указанная дорога <...> находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по восстановлению работы освещения выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.