РИАМО - 31 янв. Водителям рекомендовали быть внимательными и осторожными на столичных дорогах из-за сильного ветра и гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В городе с 19:00 31 января до 10:00 1 февраля прогнозируются порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Также на дорогах возможно образование гололедицы.

«Будьте предельно внимательными и осторожными! Избегайте резких маневров на дорогах, и не оставляйте автомобили у слабо укрепленных конструкций», - говорится в сообщении.

В Московском регионе по 1 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.