РИАМО - 31 янв. Все станции Московского метрополитена вновь работают в штатном режиме, ранее их закрывали по требованию полиции, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Все станции метро работают штатно», - говорится в сообщении.

Столичный метрополитен работает в соответствии с расписанием выходного дня.

Из-за несанкционированных акций с 8:00 на вход и выход были закрыты несколько центральных станций. Также введены ограничения на передвижение пешеходов и парковку автомобилей в центре столицы.

Также днем по требованию полиции на вход и выход закрывали станции метро «Сокольники» и «Красносельская». Кроме того, закрывали станции «Сухаревская» и «Красные ворота».