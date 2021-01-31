РИАМО - 31 янв. В столице с начала января выпало 63 миллиметра осадков, что составляет 150% от месячной нормы, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Предварительно это процентов 160 где-то как минимум (будет всего за январь - ред.). <...> То есть у нас 63 миллиметра выпало. За сегодня еще выпадет 3-5 (миллиметров - ред.)», - сказал собеседник агентства.

По его словам, месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.

Он добавил, что средняя температура в январе составила минус 5,9 градуса. Это на 0,6 градуса выше климатической нормы.

Синоптик уточнил, что самая высокая температура была зафиксирована 25 января - плюс 3,3 градуса, а самая низкая 18 января - минус 23,6 градуса.

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