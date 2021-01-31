РИАМО - 31 янв. Полицейский спас горящего мужчину в центре Москвы, инцидент попал на камеру, видео опубликовано на YouTube-канале МВД РФ.

Горящего мужчину в районе дома 29 по улице Большая Бронная заметил сотрудник УНК ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Илья Алтынов.

На видео можно увидеть, как полицейский, используя подручные средства и обмундирование, начал тушить пламя. Присутствовавшие на месте ЧП прохожие также помогли погасить огонь.

Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи.