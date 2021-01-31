РИАМО - 31 янв. Сотрудник полиции в центре Москвы заметил загоревшегося мужчину, огонь быстро потушили, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Мужчину увидел сотрудник УНК ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Илья Алтынов.

«Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане в течение нескольких секунд погасили пламя», - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали медикам из бригады скорой помощи.

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