РИАМО - 31 янв. В столице зафиксировали увеличение отъезда пассажиров со станций метро «Красносельская» и «Комсомольская», говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

«Фиксируем интенсивный отъезд со станции «Красносельская», а также увеличение потока на отъезд со станции «Комсомольская», - говорится в сообщении.

Также из-за действий участников несогласованной акции, которые выходят на проезжую часть в неположенных местах, на Комсомольской площади сильно задерживается общественный наземный транспорт.

В мегаполисе в несанкционированной акции в воскресенье приняли участие порядка 2 тысяч человек. По требованию полиции в городе были закрыты ряд центральных станций метрополитена, а еще ограничено движение людей на центральных улицах.