РИАМО - 31 янв. Из-за действий участников несанкционированной акции на Комсомольской площади в столице сильно задерживается общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Затруднено движение электробуса №Т14, автобусов №№40, Т41, 122 и трамваев №№7, 13, 37, 50.

«Задержки в движении достигают 25 минут», - говорится в сообщении

Граждан призвали не выходить на проезжую часть и трамвайные пути и не мешать движению городского транспорта.