РИАМО - 31 янв. Возле станции «Красносельская» Сокольнической линии метро участники несогласованной акции переходят проезжую часть в неположенном месте и мешают проезду транспорта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

Ранее водителям рекомендовали объезжать улицу Стромынку из-за выхода пешеходов на проезжую часть.

В воскресенье в несогласованной акции приняли участие около 2 тысяч человек. По требованию полиции были закрыты несколько центральных станций и ограничено движение людей на центральных улицах.