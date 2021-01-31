РИАМО - 31 янв. В ходе акции «Елочный круговорот» в столице собрали примерно 25 тысяч новогодних елок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году многие начали приносить деревья после 14 января: уже собрано около 25 тысяч новогодних елок», - говорится в сообщении.

Чтобы экологично избавиться от праздничных елей, пихт и сосен, в городе действуют 549 пунктов приема, еще один находится в ближайшем Подмосковье. Затем деревья попадают в один из 10 пунктов переработки. В самом крупном из них, который расположен в Ульяновском лесопарке, утилизируют до 1,5 тысячи елей в сутки.

Деревья перерабатывают в щепу, после чего из нее делают грунт. Потом его используют для выращивания новых деревьев и газонов.

Акция «Елочный круговорот» в столице продолжится до 20 февраля. Найти ближайший к дому пункт приема елей, можно в перечне пунктов с адресами.​