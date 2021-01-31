РИАМО - 31 янв. Автолюбителям рекомендовали соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров на дорогах Московской области из-за снегопада, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Снегопад будет местами в регионе до 21:00 воскресенья, может выпасть около 10% от месячной нормы осадков. На дорогах ожидается гололедица.

«Будьте внимательны, следуйте указаниям дорожных знаков. Водителям следует избегать резких маневров, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим», - говорится в сообщении.

Пешеходам следует ожидать общественный транспорт на специальных площадках, а также переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам.

Ранее МЧС предупредило жителей региона о снегопаде и посоветовало быть аккуратными и осторожными.