РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. В воскресенье в Мытищинском лесопарке состоялись соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня - 2021», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Торжественное открытие лыжных гонок состоялось в 12:00, а в 12:15 уже стартовали соревнования.

«Дорогие, родные мытищинцы, гости нашего города, я рад сердечно приветствовать вас здесь, в нашем мытищинском лесопарке, который совсем недавно появился в нашем городе и я уверен, что лет через 5 станет лучшим парком в Подмосковье. Сегодня мы здесь объявляем начало мытищинской лыжни, которая также станет традиционной», - сказал первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

Соревнования проводились среди жителей всех возрастных категорий на дистанциях от 1 до 3 километров в соответствии с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Итоговые результаты лыжников пойдут в зачет выполнения норматива ВФСК «ГТО».

«Погода замечательная, минус 3,4 градуса - лучшая для лыжни. Поэтому главное сегодня не результат, а главное, что мы все собрались, мы сегодня все любители лыж и у нас есть прекрасный наш лесопарк. С настроением к новым свершения и к новым рекордам», - отметил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.