РИАМО - 31 янв. В связи со снегопадом дорожные службы Московской области были переведены на усиленный режим работы, в уборке и очистке дорог принимают участие свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники и 1,5 тысячи рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Снег в воскресенье продолжит идти местами до 21:00. На дорогах прогнозируется гололедица. В Московском регионе может выпасть около 10% от месячной нормы осадков.

«Сегодня ночью и днем очистили и обработали около 18 тысяч километров дорог. <…> В настоящее время осадки в виде снега продолжаются, ведется обработка и уборка дорог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он уточнил, что в первую очередь очищают и обрабатывают противогололедными материалами высокоинтенсивные участки трасс и маршруты общественного транспорта.