РИАМО - 31 янв. Пассажирский транспорт ГУП «Мосгортранс» готов к бесперебойной работе в условиях снегопада, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

В воскресенье в Московском регионе местами возможны сильные снегопады. Может выпасть порядка 10% от месячной нормы осадков.

«Наземный городской транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях. Все автобусы, трамваи и электробусы «Мосгортранса» проходят необходимое техническое обслуживание», - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты предприятия контролируют исправность отопительного оборудования и систем, которые отвечают за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

Он уточнил, что в городе дежурят оперативные службы, которые следят за состоянием объектов транспортной инфраструктуры.

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