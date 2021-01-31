РИАМО - 31 янв. Пешеходы выходят на проезжую часть улицы Стромынки в столице, автолюбителям посоветовали объезжать эту улицу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Telegram-канале ведомства разместили два видеоролика, на которых можно увидеть, что пешеходы выходят на дорогу в неположенных для перехода местах, мешают проезду машин и пассажирского транспорта.

«Участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть на Стромынке, блокируя движение транспорта. Выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

В городе из-за несогласованной акции изменили ряд маршрутов общественного транспорта, ввели ограничения на парковку, закрыли для входа, выхода и пересадки несколько станций метро. Еще были введены ограничения для пешеходов.

Участники несогласованной акции неоднократно выходили на столичные дороги, мешая проезду транспорта.

По данным ГУ МВД РФ по Москве, в данной акции приняли участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ.