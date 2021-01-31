РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. В подмосковных Люберцах в ЖК «Марусино» проводится мониторинг работ по улучшению воды, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации Люберец.

Управление ЖКХ администрации округа с руководством УК «Стимул» провели встречу с рабочей группой инициативных жителей ЖК «Марусино».

«Качество воды существенно улучшилось, но требуется дальнейшее проведение работ. Инициативная группа будет продолжать вести мониторинг хода работ и качества воды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 5-6 февраля запланирована следующая встреча ответственных лиц и активистов ЖК «Марусино», в офисе УК «Стимул» или в онлайн формате на платформе Zoom.