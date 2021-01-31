РИАМО - 31 янв. В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме, один человек погиб, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Он уточнил, что пожар произошел в доме по адресу: Врачебный проезд, 11, корпус 3.

«На третьем этаже произошло возгорание личных вещей на площади 5 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в доме ликвидировали в 15:04.