РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В трех домах подмосковного Подольска проведут промывку внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения 9 февраля, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«9 февраля в период с 09:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: проспект Ленина, дома №№10, 12 и 14», - говорится в сообщении.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

МУП «Водоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.