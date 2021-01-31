РИАМО - 31 янв. Действия участников несанкционированной акции стали причиной задержек общественного транспорта в столичном районе Сокольники, также автобусы №975 изменили свой маршрут, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Задерживаются автобусы №№265, 332, 716, ДП 52, Т32, Т41, 387, электробус №Т14, трамваи №№7, 13, Б, 45.

«Задержки в движении составляют 15-25 минут», - говорится в сообщении.

Также временно отменены автобусы №78, а автобусы №975 следуют измененным маршрутом.

Ранее участников акции призвали соблюдать правила дорожного движения и не мешать проезду общественного транспорта. Они неоднократно выходили на проезжую часть и создавали помехи для автомобилей.