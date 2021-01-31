РИАМО - 31 янв. В столице прошло несогласованное публичное мероприятие, в нем, по состоянию на 14:30, приняло участие порядка 2 тысяч человек, включая представителей СМИ, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города», - говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают работу по обеспечению общественного порядка в мегаполисе.

Движение наземного транспорта в столице осложнено из-за выхода пешеходов на проезжую часть улиц. Пешеходов призвали соблюдать ПДД и не мешать проезду транспорта.

Участники несогласованной акции вышли на ТТК в Москве>>