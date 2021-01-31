РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Свыше 120 единиц коммунальной техники задействовано в уборке улиц и дорог подмосковного Подольска от снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье вернулась зимняя погода, синоптики предупредили о морозах от 1 до 6 градусов. Из-за снегопада усилена работа дорожных и коммунальных служб округа.

«Более 120 единиц различной техники задействовано в уборке снега в Подольске. Так, на муниципальной улично-дорожной сети округа работает 50 снегоуборочных машин, самосвалов, погрузчиков и другой техники. На региональной сети дорог, которые обслуживают подрядные организации ГБУ МО «Мосавтодор», задействовано 8 комбинированных дорожных машин, 2 трактора, 1 грейдер. С 06:00 во дворах многоквартирных домов задействовано 565 дворников, 51 трактор и 13 единиц средств малой механизации», – говорится в сообщении.

Продолжается вывоз снега. Ночью работы велись на улицах Лапшенкова и Северной – вывезено более 240 кубометров снежной массы. Также проводится прометание, уборка снега и обработка дорог, тротуаров, общественных пространств, остановок общественного транспорта.