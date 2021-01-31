РИАМО - 31 янв. В районе Сокольники в Москве автобус №78 временно не ходит по маршруту, это связано с введенными ограничениями движения, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«В связи с ограничениями движения временно нет движения автобусов по маршруту №78 в районе Сокольники и улице Матросская тишина», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Русаковской эстакады и Сокольников осложнено движение наземного транспорта. Там задерживаются автобусы, электробусы и трамваи.

В воскресенье в городе из-за несогласованной акции были изменены некоторые маршруты пассажирского транспорта, введены ограничения на парковку. Еще введены ограничения для пешеходов.

Также в воскресенье в мегаполисе из-за несогласованной акции были изменены некоторые маршруты пассажирского транспорта.

Участники акции неоднократно выходили на дороги мегаполиса, тем самым создавая препятствия движению транспорта. Пешеходов призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не создавать помех на дорогах.