РИАМО - 31 янв. Городской пассажирский транспорт задерживается на 15-20 минут в районе Русаковской эстакады и Сокольников в Москве, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«В районе Русаковской эстакады и Сокольников осложнено движение маршрутов наземного транспорта», - говорится в сообщении.

Задерживаются автобусы №№265, 332, 716, 975, ДП 52, Т32, Т41, электробус №Т14, а также трамваи №№7, 13, Б, 45. Задержки составляют от 15 до 25 минут.

В воскресенье в столице из-за несанкционированной акции изменили некоторые маршруты общественного транспорта. Также введены ограничения для пешеходов.

Участники акции неоднократно выходили на проезжую часть, препятствуя движению транспорта. Пешеходов призывают соблюдать ПДД и не создавать помех на дорогах.