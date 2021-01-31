РИАМО - 31 янв. Участники несанкционированной акции вышли на проезжую часть на Третьем транспортном кольце в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На видео, опубликованном в Telegram, можно увидеть, как группа участников акции бежит по нескольким полосам ТТК.

«Просим вас соблюдать ПДД и не создавать затруднения движения личного и общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Ранее пешеходов призвали не выходить на проезжую часть, так как это может быть опасно.

В центре Москвы в воскресенье по требованию полиции ввели ограничение на движение пешеходов. Это было необходимо для обеспечения безопасности граждан.