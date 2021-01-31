РИАМО - 31 янв. Столичных пешеходов попросили соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать движению транспорта в городе, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На видео, опубликованном в Telegram-канале видно, что люди пересекают проезжую часть и трамвайные пути в неположенном месте. При этом создают затруднения для машин и трамваев.

«В текущих условиях тормозной путь трамвая - 25-30 метров. Пожалуйста, будьте осторожны и не препятствуйте движению транспорта», - говорится в сообщении.

Пешеходам напомнили, что нарушать правила дорожного движения очень опасно.