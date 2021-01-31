РИАМО - 31 янв. В «Мострансавто» приняты необходимые меры для безопасных перевозок в условиях снегопада, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы компании.

«В компании приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в «Мострансавто» усилили контроль за техническим состоянием подвижного состава. Кроме того, у диспетчерских служб филиалов компании налажено взаимодействие с коммунальными службами, которые отвечают за содержание дорог.

«При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала», - добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в настоящее время автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме.

В воскресенье в Подмосковье местами ожидается сильный снегопад.