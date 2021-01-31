РИАМО - 31 янв. С момента открытия днем в воскресенье со станции «Красносельская» Сокольнической линии столичной подземки уехали порядка 200 пассажиров, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ее ранее закрыли по требованию полиции. Позже станцию вновь открыли для пассажиров.

«С момента открытия станции «Красносельская» уехали почти 200 человек», - говорится в сообщении.

В центре Москвы с 8 утра на вход и выход были закрыты несколько станций метрополитена. Ограничения действуют на станциях «Александровский сад», «Лубянка», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост» и «Китай-город».

Кроме того, по требованию полиции были закрыты для пассажиров станции подземки «Сокольники», «Сухаревская» и «Красные ворота». Поезда проезжают их без остановки.